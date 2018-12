Incidente sulla Tangenziale Ovest: schianto tra un furgone e un'auto, traffico bloccato

Traffico in tilt lungo la Tangenziale Ovest di Milano, in direzione nord, nel tratto tra l'innesto dell'A1 e la Ss412 a causa di un incidente stradale. Poco dopo le 15 di martedì, un furgone e un'auto si sono scontrati per motivi ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un'ambulanza e l'automedica. I feriti, un 50enne e una 67enne, sono stati medicati sui mezzi ed hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Il traffico lungo l'arteria è rimasto rallentato a lungo. A gestire la situazione ci ha pensato la polizia stradale.