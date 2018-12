Incidente sulla Tangenziale Ovest: schianto tra due auto, traffico in tilt

Traffico in tilt lungo la Tangenziale Ovest di Milano, in direzione sud, nel tratto Baggio - Cusago - Strada Statale 494 a causa di un incidente stradale. Poco prima delle 8 di venerdì 21 dicembre, due auto si sono scontrate per motivi ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con tre ambulanze. A rimanere ferite, riportando traumi e contusioni lievi, sono state due donne di 30 e 55 anni, che l'ambulanza ha trasportato in ospedale.

Il traffico lungo l'arteria è rimasto rallentato a lungo. Ma sta tornando gradualmente alla normalità. A gestire la situazione ci ha pensato la polizia stradale.