Incidente sulla Tangenziale Est, tragico schianto tra Monza e Agrate: morto un uomo

Tragedia sulla Tangenziale Est di Milano nella serata di giovedì 20 settembre: un uomo di 36 anni è morto in seguito a un violento tamponamento tra due automobili nel tratto tra Monza e Agrate Brianza (direzione Milano).

Tutto è accaduto intorno alle 20.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dei feriti, due uomini di 36 e 46 anni, sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Per il 36enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polstrada, sul posto insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.