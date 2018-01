Schianto tra tre auto sulla Tangenziale Est di Milano, grave un uomo di 65 anni: traffico in tilt

Tre auto devastate dall'impatto, un uomo di 62 anni trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano e traffico in tilt. È il bilancio di un grave incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 5 gennaio sulla Tangenziale Est di Milano poco dopo l'entrata di Rubattino (direzione Nord).

Lo schianto è avvenuto intorno alle 9.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In seguito all'incidente sono rimaste ferite cinque persone: una donna di 35 anni, e tre uomini di 44, 57, 60 e 62 anni. Quest'ultimo è il più grave, accompagnato in codice rosso al pronto soccorso.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Assago. Sull'arteria stradale si sono verificate code intense tra le entrate di Mecenate e Rubattino.