Incidente stradale in corso 22 marzo: donna travolta da un taxi, traffico paralizzato

Una donna di trentuno anni è stata travolta da un taxi in corso 22 Marzo, altezza via Amatore Sciesa, a Milano. L'ennesimo incidente della giornata di venerdì - un morto nella notte, due persone soto un tram e un tamponamento a catena - è avvenuto intorno alle quattordici e trenta.

La ferita, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, non è in pericolo di vita, anche se ha riportato diversi traumi. E' stato trasporta al Policlinico.

Sul posto dell'incidente sono intervenute un'automedica e due ambulanze. Ancora non è chiara la dinamica, sul posto la polizia locale per fare gli accertamenti e stabilire se la donna stessa atreversando dalla strisce pedonali o no.

Anche i tram della linea 27 e 12 hanno subito rallentamenti e per un po' hanno concluso la loro corso in piazza 5 Giornate. il 27, e in piazza Fontana, il 12.

@selfecce1993 ciao, il #tram27 termina in pza V Giornate per un urto tra mezzi privati. Trovi bus di collegamento tra Fontana e vle Ungheria — ATM informa (@atm_informa) 10 marzo 2017