Incidente stradale in piazza Repubblica, taxi in testa-coda: divelto un semaforo

Incidente stradale in piazza della Repubblica nella mattinata di venerdì 29 settembre, con il coinvolgimento di un taxi.

E' successo tra le dieci e le dieci e mezza sulla carreggiata che, da via Vittor Pisani, procede verso il centro cittadino, dopo il semaforo. Per ragioni che la polizia locale - sul posto - valuterà con i rilievi, il taxi (una Skoda Octavia station wagon) si è girato e ha finito la sua corsa in contromano.

Danneggiato anche il semaforo ciclopedonale in direzione viale Ferdinando di Savoia. Non è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. Si è registrato qualche disagio alla circolazione per chi proviene da via Vittor Pisani e da viale Tunisia.