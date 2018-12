Taxi contromano provoca incidente tra via Arimondi e via Plana: un'auto va fuori strada

Incidente stradale domenica sera, poco dopo le 19, in zona viale Certosa a Milano. All'incrocio tra via Giuseppe Arimondi e via Giovanni Antonio Plana, un taxi e una Fiat Punto sono rimaste coinvolte in una carambola.

L'auto bianca - che secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni a MilanoToday sembra che provenisse da viale Certosa lungo via Arimondi contromano - si è schiantata contro una vettura in sosta lungo via Plana. La Fiat Punto, invece, ha finito la sua corsa sul marciapiedi, dopo aver travolto una bici parcheggiata e il palo della segnaletica stradale a cui questa era legata.

Alla guida della Punto c'era una ragazza italiana di 31 anni, trasportata al Niguarda dai medici del 118 in codice giallo: per un trauma provocato dalla cintura di sicurezza. Il conducente del taxi, un 57enne, è rimasto illeso. Così come nessun passante è rimasto ferito nell'incidente.

La dinamica è affidata alla polizia locale che è sul posto per fare i rilievi e gestire il traffico nella zona.