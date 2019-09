Incidente sulla Teem a Liscate, schianto tra un'auto e un furgoncino: due uomini feriti

Incidente domenica pomeriggio sulla A58, la tangenziale est esterna di Milano. Pochi minuti prima delle 17.30, per cause ancora in corso di accertamento, un furgoncino e un'auto si sono schiantate tra loro nel tratto della Teem tra i comuni di Liscate e Pozzuolo Martesana, in direzione Venezia.

Nell'impatto, molto violento, i due mezzi sono andati praticamente distrutti e per estrarre i feriti dalle lamiere sono dovute intervenire due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

I due conducenti - un uomo di trentaquattro anni e uno di cinquantasei - sono poi stati affidati alle cure dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e un'auto medica.

Fortunatamente, nonostante lo spavento, le loro condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: i feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Melzo e al San Raffaele.