Mega incidente stradale sulla Teem: cinque auto coinvolte, sette feriti e un cane morto

Sette persone ferite, alcune delle quali gravi, e cinque auto coinvolte e l'intervento sul posto di tre ambulanze, un'automedica e un elisoccorso.

E' il bilancio pesantissimo di un incidente stradale avvenuto martedì sera sulla Teem (A58) nel tratta Pozzuolo Liscate. Nella maxi carambola, avvenuta per cause ancora in corso d'accertamento, è morto un cagnolino.

Immediato l'intervento sul posto del personale del 118. I feriti - tre donne di 20, 38 e 43 anni, tre uomini di 24, 34 e 41 anni e un bambino di 9 anni - sono stati trasportati negli ospedali di Melegnano, San Gerardo di Monza e Niguarda di Milano.

La dinamica dell'incidente è affidata agli agenti della polizia stradale di Chiari. Sembra che la mega carambola sia partita da un'auto che poi si è ribaltata e sulla quale viaggiava il ferito finito al Niguarda in codice rosso.

La visibilità sembra non fosse delle migliori per via della nebbia .Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare a liberare la carreggiata.