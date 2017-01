Incidente sulla tangenziale ovest: tir sbanda, sfonda il guardrail e precipita dal cavalcavia

Grave incidente stradale lunedì sera sulla tangenziale Ovest di Milano, tra gli svincoli di Trezzano sul Navigilio e Gaggiano, in direzione sud. Verso le 23, sembra per un colpo di sonno, l’autista di un tir ha perso il controllo del mezzo e, dopo essere sbandato, ha sfondato il guardrail e ha fatto un volo nel vuoto di oltre dieci metri. Il camion ha terminato il proprio “salto” in un campo vicino ai binari della linea ferroviaria Milano-Mortara e, grazie ad alcune barriere che si sono conficcate nel mezzo, è rimasto a lungo in bilico tra il ponte e lo spazio sottostante.

Per liberare l’autista, un italiano di trentotto anni, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che lo hanno estratto dalle lamiere e affidato alle cure dei soccorritori del 118, arrivati in tangenziale con due ambulanze e un’auto medica. L’uomo, dopo essere stato medicato sul posto, è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale di Rozzano: è ferito, ma le sue condizioni non sono gravi.

A spiegare cosa è successo è stato lui stesso, ammettendo di aver avuto un colpo di sonno e di essere sbandato senza più riuscire a riprendere il controllo del tir.

Il rimorchio e la motrice del camion sono stati recuperati soltanto all’alba, con parte della carreggiata della Ovest che è stata chiusa per permettere ai vigili del fuoco di intervenire.