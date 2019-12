Grave incidente a Colturano, 25enne morto dopo schianto con un tir: addio a Tommaso

Per Tommaso Rosa non c'è stato nulla da fare. È morto, ad appena 25 anni, all'interno dell'abitacolo della sua Fiat 500 dopo uno schianto frontale con un camion.

Chi è la vittima dell'incidente sulla Cerca

È lui, residente a Peschiera Borromeo, la vittima del terribile incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio lungo la Strada Provinciale della Cerca, all'altezza del Comune di Colturano. Tutto è successo un attimo prima delle 13.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con diversi mezzi tra ambulanze, automedica e elisoccorso.

La dinamica dell'incidente in cui è morto Tommaso

L'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di San Donato ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 25enne, che viaggiava in direzione Melegnano, abbia tamponato una Ford Fiesta guidata da una donna di 43 anni. A causa dell'impatto il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto invadendo la corsia di marcia opposta schiantandosi frontalmente con un tir Scania guidato da un uomo di 63 anni.

Oltre a constatare che per Tommaso non c'era più nulla da fare, il personale sanitario ha soccorso le altre due persone coinvolte, in particolare la donna. Anche le sue condizioni sono gravi, ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Il camionista è rimasto illeso.

Traffico in tilt dopo l'incidente

Il traffico sulla strada è rimasto bloccato per quasi tutto il pomeriggio per permettere ai soccorritori di svolgere il loro lavoro e per far fare i rilievi alle forze dell'ordine, che dovranno adesso stabilire per quale motivo il 25enne ha perso il controllo della propria auto.