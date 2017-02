Doppio incidente a Milano, schianto in moto e auto ribaltata: traffico completamente in tilt

Doppio grave incidente domenica sera a Milano.

Il primo è avvenuto in viale Beatrice d’Este, dove - verso le undici - per cause ancora da accertare, un ragazzo di diciotto anni è caduto in moto all’altezza del civico 15.

Il giovane, che procedeva in direzione Navigli, avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e volando sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i vigili e i soccorritori del 118, con un’ambulanza e un’auto medica. Non sono note, al momento, le condizioni del diciottenne.

L’incidente ha mandato letteralmente in tilt la circolazione sulla circonvallazione interna in entrambe le direzioni. Le auto sono incolonnate per chilometri e alcuni automobilisti sono addirittura scesi in strada a piedi per cercare di capire cosa stesse accadendo.

Negli stessi minuti, un altro schianto - sembra altrettanto grave - si è verificato in viale Corsica, dove un’auto si è ribaltata all’altezza del civico 61, finendo la propria corsa sull’isolotto spartitraffico che divide le due carreggiate.

Il guidatore della vettura, un ottantaduenne che viaggiava in direzione corso XXII marzo, non ha coinvolto nessun'altra macchina e avrebbe fatto tutto da solo.

Sul posto, sono al momento in azione vigili del fuoco, polizia locale e soccorritori del 118. Sembra, dalle prime testimonianze, che l'anziano sia rimasto incastrato nell'auto accartocciata.

Anche in questo caso, in tutta la zona viene segnalato traffico completamente paralizzato.

Ph: la situazione in viale Beatrice d'Este - Foto Michael Cuomo