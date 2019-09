Incidente in via De Gasperi a Milano, schianto tra due auto: carreggiata chiusa e 4km di coda

Due feriti lievi, una carreggiata chiusa al traffico e quattro chilometri di coda in entrata verso Milano. È il bilancio di un incidente tra due auto avvenuto in via De Gasperi a Milano nella mattinata di venerdì 20 settembre.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 7.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale ma fortunatamente i due feriti, una donna di 34 e un uomo di 60 anni, non hanno riportato gravi traumi: sono stati accompagnati in codice verde nei pronto soccorso del Sacco e del San Carlo.

Pesanti, invece, le ricadute sul traffico: le due automobili, come riferito dalla sala operativa dei "ghisa", sono rimaste in avaria in mezzo alla carreggiata. Per permettere le operazioni di rimozione l'arteria è stata chiusa al traffico in direzione del centro nei pressi del tunnel di via Gattamelata causando code fino all'uscita di viale Certosa dell'autostrada A4 Milano-Torino.

Incidente sull'A4: camion ribaltato in mezzo alla strada

Sempre nella mattinata di venerdì 20 settembre un camion si è ribaltato in mezzo all'Autostrada A4 Milano-Venezia causando sei chilometri di coda.