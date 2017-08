Pauroso schianto a Milano tra tram e ambulanza: feriti

Incidente stradale in via Ripamonti, a Milano, tra un'ambulanza ed un tram della linea 24. E' successo verso le sei e venti di mattina di venerdì 4 agosto all'incrocio con via Rutilia.

Nell'ambulanza viaggiavano due persone che avrebbero dovuto essere sottoposte alla dialisi. Per fortuna i due non sono rimasti feriti ed un altro mezzo inviato dal 118 li ha regolarmente trasportati all'ospedale di destinazione.

Il conducente del tram è stato a sua volta portato al pronto soccorso in codice verde. Leggere contusioni per un paio di passeggeri del mezzo di Atm. Sul posto la polizia locale per i rilievi sulla dinamica dello scontro.

La circolazione in via Ripamonti è rimasta difficoltosa per quasi due ore.