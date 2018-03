Schianto tra tram e auto in piazza Firenze: ferita mamma con bambini

La scorsa sera un incidente tra auto e tram (linea 19) è avvenuto piazza Firenze.

Secondo le prime informazioni delle forze dell'ordine, a bordo della vettura, una Volkswagen Sharan, una madre di 40 anni e due figli di 6 (femmina) e 10 anni (maschio); tutti gli occupanti sono stati feriti e sono stati portati all'ospedale Sacco. La macchina, mentre stava attraversando i binari, è stata colpita alla fiancata, lato destro.

Le loro condizioni, per fortuna, non sono gravi e non sono in pericolo di vita. Anche il conducente del mezzo Atm è stato lievemente contuso.

Sul posto, inviate dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) due ambulanze, un'auto medica e i vigili del fuoco per liberare la sede stradale. E' immediatamente giunta anche la Polizia locale di Milano per i rilievi e per capire la dinamica esatta del sinistro.