Incidente: schianto tra due auto che finiscono fuori strada e vengono travolte da un tram

Carambola tra due auto e un tram, all'incrocio tra via Degli Imbriani e piazzale Nigra a Milano. L'incidente, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato poco dopo la mezzanotte tra martedì e mercoledì.

Tre in tutto le persone coinvolte per fortuna senza gravi conseguenze. Stando alle informazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza, i feriti - una donna di 22 anni e due uomini di 42 e 52 anni - sono stati trasportati in ambulanza al Fatebenefratelli e alla Clinica Città Studi.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco: alcuni degli automobilisti erano rimasti incastrati negli abitacoli, fanno sapere dalla loro centrale operativa.

La polizia locale ha fatto i rilievi anche se ancora non è chiara la dinamica: le auto sono finite fuori strada, sulle rotaie, dopo uno scontro e il tram 2 - che viaggiava in direzione Bausan - non ha potuto fare nulla per evitarle, finendo la sua corsa contro la fiancata di una delle vetture.