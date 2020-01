Viale Umbria, incidente stradale fra un tram e un'auto: deviati i mezzi, un ferito

Incidente fra un tram della linea 16 e una vettura domenica mattina a Milano. E' successo pochi minuti prima di mezzogiorno in viale Umbria, all'incrocio con via Tito Livio. Sul posto i sanitari del 118, inviati da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), con una ambulanza. Una persona è rimasta ferita: si tratta di un uomo di 81 anni, trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Si tratterebbe dell'automobilista.

Mezzi deviati

Presenti anche i vigili urbani per i rilievi dell'incidente e per dirigere il traffico, nonché il personale tecnico di Atm. La dinamica non è ancora stata diffusa nel dettaglio, ma secondo una primissima ricostruzione sembrerebbe che l'auto sia transitata con il semaforo rosso mentre il tram attraversava viale Umbria per immettersi in via Tito Livio.

Atm è stata costretta a modificare il percorso del tram 16 e del filobus 92. In particolare, il tram 16 in direzione Monte Velino ha fatto capolinea temporaneo in viale Umbria, con bus sostitutivi da lì per il capolinea e viceversa. Il filobus 92 in direzione Bovisa ha fatto deviazione da Tertulliano ad Arconati. La circolazione è poi ripresa regolarmente dopo le due di pomeriggio.

🚦Un incidente stradale in viale Umbria ci costringe a queste modifiche di percorso:

- #tram16 > Monte Velino: fa capolinea temporaneo in viale Umbria/Tito Livio. Bus sostitutivi tra viale Umbria/Tito Livio e Monte Velino

- #filobus92 > Bovisa: devia da Tertulliano ad Arconati — ATM (@atm_informa) January 26, 2020