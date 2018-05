Incidente stradale fra un tram e un auto: lo schianto in viale Zara, bus sostitutivi

Schianto tra un'auto e un tram in viale Zara: è successo alle unidici meno un quarto di martedì mattina all'altezza di via Ala (zona Istria).

Sul posto un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale, insieme agli uomini del servizio tecnico di Atm. La circolazione dei tram è rimasta bloccata e l'azienda dei trasporti ha istituito linee sostitutive di collegamento con autobus per il 5 e il 7.

🚦a causa di un incidente stradale:

➡️ #tram5: termina in vle Lunigiana. Bus di collegamento tra Lunigiana-Ospedale Maggiore

➡️#tram7: termina in Ca’ Granda. Bus di collegamento tra Ca’ Granda-ple Lagosta. — ATM (@atm_informa) 15 maggio 2018

Il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato portato in codice giallo al Niguarda. Soccorso per lo choc anche il guidatore del tram. A bordo del tram nessuno si è fatto male. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi viaggiavano paralleli e la vettura, svoltando poi a sinistra, non avrebbe dato la precedenza al tram: di conseguenza l'impatto.