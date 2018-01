Travolta dal tram mentre attraversa la strada col fidanzato: grave una ragazza di 19 anni

Stava attraversando la strada insieme al fidanzato, poi l'incidente. Momenti di terrore, stritolata sotto il peso delle ruote di ferro del tram. Grave incidente nella serata di lunedì 29 gennaio in via Nino Bixio a Milano dove un convoglio della linea 19 ha travolto una ragazza di 19 anni.

Tutto è accaduto tre minuti dopo le 20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica. Non solo: per liberare la giovane, rimasta intrappolata sotto il mezzo pesante, sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

La ragazza è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Secondo quanto trapelato ha riportato diverse ferite e fratture alle gambe, oltre a una frattura al bacino. Meno grave il fidanzato, suo coetaneo, accompagnato in codice verde al pronto soccorso; sotto choc, invece, l'autista del mezzo: un uomo di 41 anni.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.