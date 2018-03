Milano, schianto in piazza Caneva: tram Atm deraglia dai binari, due donne all'ospedale

Un tram deragliato, un'auto distrutta e due donne al pronto soccorso. È il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di venerdì 2 marzo in piazza Caneva a Milano. A scontrarsi: un tram della linea 14 e un'automobile.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 23.20. Secondo una prima ricostruzione dell'azienda trasporti milanesi l'automobile, che arrivava da via Cenisio, non avrebbe dato la precedenza al tram e il conducente del mezzo Atm non sarebbe riuscito a frenare in tempo. In seguito all'urto l'auto è stata trascinata per alcuni metri, rimanendo incastrata tra la carrozza e un palo; il primo carrello del mezzo pubblico, invece, è uscito dai binari.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto i feriti rimasti incastrati tra le lamiere. Due donne di 30 e 45 anni che erano bordo del tram sono state accompagnate al pronto soccorso in codice giallo e verde, ma fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Per i rilievi che stabiliranno le cause dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano che hanno l'alcooltest ai due conducenti, ma per il momento non sono stati resi noti i risultati.