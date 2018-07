Milano, incidente tra due tram Atm in piazza Cordusio: uno deraglia, ferite sei persone

Il macchinista che non si accorge della posizione dello scambio. Il tram che sbanda e centra l'altro mezzo. E quel mezzo che a sua volta finisce fuori dai binari.

Incidente mercoledì pomeriggio in piazza Cordusio, pieno centro a Milano, dove due tram della linea 1 si sono schiantati tra loro alle 17 in punto. A scontrarsi sono stati due mezzi che viaggiavano in direzioni opposte: uno arrivava da via Grossi, mentre l'altro - che è deragliato dopo l'impatto - proveniva da via Broletto.

Sei persone, stando a quanto appreso, sono rimaste ferite, anche se nessuno di loro dovrebbe essere in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di quattro ambulanze e un'auto medica del 118 per prestare le cure alle persone coinvolte, poi trasportate al pronto soccorso.

A spiegare le cause dell'incidente è stata la stessa Atm in una nota: "Secondo le prime ricostruzioni la vettura proveniente da via Tommaso Grossi, per un errore umano - il conducente non si è accertato della posizione dello scambio -, ha urtato la vettura della stessa linea che arrivava da via Broletto", si legge nel comunicato dell'azienda.

"Entrambe i mezzi procedevano a un’andatura molto ridotta. I tram della linea in direzione Greco terminano le corse a Cordusio, mentre - si conclude la nota - quelli in direzione Roserio terminano le corse a Repubblica".

Via Grossi è stata invece chiusa al traffico per permettere ai tecnici di riportare il tram deragliato sui binari.

ciao Elisa, la linea 1 verso Greco termina a Cordusio e verso Roserio termina a Repubblica a causa di un incidente stradale. — ATM (@atm_informa) 4 luglio 2018