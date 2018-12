Incidente in Foro Bonaparte: tranviere ha un malore e il tram si schianta contro due auto

Il tranviere avrebbe accusato un malore e il tram da lui guidato è finito contro due auto. Sarebbe questa la dinamica dell'incidente avvenuto martedì mattina in Foro Bonaparte a Milano, dove il mezzo Atm ha urtato due vetture.

Succede tutto alle 7.20, proprio davanti alla sede dell'Azienda trasporti milanesi. La polizia locale e il 118 sono subito intervenuti sul posto. Le ambulanze hanno trasportato in ospedale quattro pazienti: tre uomini di 27, 28 e 57 anni e una ragazza di 26. I feriti viaggiavano sulle auto e non sarebbero in gravi condizioni.

I tram della linea 1 sono stati deviati nel tratto tra piazza Cordusio e piazza Virgilio. Nella tratta non percorsa si poteva usare le linee bus 50 e 61.

✅ Il #tram1 sta riprendendo in questi minuti il percorso normale. https://t.co/G1Wa2caBHA — ATM (@atm_informa) 4 dicembre 2018