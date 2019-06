Attraversa con il rosso in viale Fulvio Testi: donna travolta da un tram della linea 31

Tram della linea 31 bloccati per circa due ore e una donna di 46 anni in ospedale. E' questo il bilancio di un incidente avvenuto martedì mattina, poco prima delle 9, in viale Fulvio Testi, all'altezza della fermata della metro Bignami.

Sul posto dell'incidente sono intervenute immediatamente un'ambulanza e un'automedica del 118 in codice rosso. Erano presenti anche la polizia locale e il personale dell'Azienda dei trasporti milanesi. La donna è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso del San Raffaele, mentre il conducente del tram, un uomo di 50 anni, è stato accompagnato al pronto soccorso della Multimedica di Sesto San Giovanni in codice verde per lo choc.

Il tram della linea 31, quello che collega Cinisello Balsamo con la città di Milano, è rimasto bloccato per permettere i rilievi e i soccorsi. Per circa due ore Atm ha messo a disposizione i bus sostitutivi che hanno percorso passo passo le fermate del tram.

Tram 31 investe una donna: la dinamica dell'incidente

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni sembra che la donna, non è chiaro se con le cuffiette alle orecchie, abbia attraversato sulle strisce pedonali ma con il semaforo rosso, in direzione via Emilio Bignami. Il macchinista di Atm, che percorreva le rotaie in direazione Bicocca, non ha fatto in tempo ad evitare l'impatto. E la donna è stata sbalzata di un paio di metri in avanti. In quel punto esatto è rimasta una chiazza di sangue larga circa 20 centimetri.

🚦#tram31: per un incidente in viale Testi/Bignami fa servizio con bus sostitutivi lungo tutta la linea. — ATM (@atm_informa) 11 giugno 2019

✅ #tram31: la linea riprende il percorso regolare. Considerate rallentamenti. https://t.co/Hgsxg43e3q — ATM (@atm_informa) 11 giugno 2019