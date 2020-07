Milano, incidente in piazzale Maciachini: schianto tra un'auto e un tram

Incidente in Piazzale Maciachini a Milano nella serata di lunedì 13 luglio: una Citroën C3 si è schiantata contro un Sirietto Atm in servizio sulla linea 4.

Tutto è accaduto intorno alle 20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, ma secondo quanto trapelato sembra che l'auto stesse percorrendo via Valassina verso via Farini quando, dopo un semaforo, ha impattato con il mezzo pubblico.

L'incidente non ha avuto gravi conseguenze: un uomo e una donna di 46 e 51 anni sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli.