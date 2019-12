Milano, incidente tra un tram e un minivan in via Tiepolo: tra i feriti c'è anche un 15enne

Cinque ambulanze e un'automedica. Un tram e un minivan fermi in via Gian Battista Tiepolo, zona Città Studi. E tre feriti. È la scena che i passanti si sono trovati davanti venerdì sera dopo un incidente che ha coinvolto il mezzo Atm - il tram della linea 5 - e il furgoncino, dopo le 22.

Incidente tra un tram e un minivan

Il violento scontro è avvenuto per cause ancora da accertare. Un 15enne che viaggiava a bordo della vettura ha avuto un brutto trauma toracico ed è stato trasportato al San Raffaele. Una 67enne che viaggiava come passeggera sul tram è andata al Fatebenefratelli con un trauma cranico e un taglio in testa, mentre il tranviere, un 49enne, è stato portato alla Clinica Città Studi. Nessuno è in gravi condizioni.

Oltre al personale del 118, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi.