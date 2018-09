Incidente davanti al Sacco: tram investe un uomo sdraiato sui binari, forse era già morto

La dinamica è ancora in fase di valutazione. C'è di certo che un tram ha travolto un uomo in via Giovanni Battista Grassi a Milano. La vittima è morta anche se non è chiaro se il decesso sia stato causato dall'incidente o da un precedente malore. L'uomo era infatti sdraiato sui binari già da prima dell'impatto, avvenuto alle 5.20 di mercoledì, quasi di fronte all'ospedale Sacco, a Roserio.

Totalmente inutile, per la vittima, l'arrivo immediato sul posto del personale del 118 con ambulanza e automedica. Per l'uomo, un adulto ancora da identificare, non c'era nulla da fare.

Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, che ha comunque soccorso il tranviere in codice verde per lo choc, pare che la vittima fosse sdraiata in corrispondenza delle rotaie quando è stata travolta dal tram 12. Non è chiaro se dormisse lì o se fosse svenuto per un malore precedente. Non aveva con sé i documenti.

Il tranviere procedeva a bassa velocità lungo la sede riservata - dalla quale i pedoni non possono transitare - quando ha investito l'uomo, "trascinandolo per pochi centimetri". secondo quanto avrebbe dichiarato. Lo ha visto all'ultimo, ha cercato di frenare ma non ci è riuscito.

La polizia locale è intervenuta con diverse volanti per fare i rilievi e chiarire la dinamica, ancora tutta da ricostruire. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale e il personale Atm. I tram 1 e 12, in quel tratto, sono stati sostituiti da un autobus. La circolazione è andata in tilt nella zona.

🚦 #tram1 > Roserio e #tram12 > Roserio: terminano a Santorre di Santarosa. Collegamento bus attivo nella tratta interrotta. — ATM (@atm_informa) 5 settembre 2018