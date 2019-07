Incidente stradale in centro tra un tram e un'auto: una donna ferita

Incidente stradale tra un tram e un'auto nel primo pomeriggio di venerdì 26 luglio. E' successo in piazza Virgilio, zona Cadorna-Conciliazione, intorno alle tre meno venti.

La circolazione, soprattutto dei tram, è andati in tilt per qualche minuto. Secondo le informazioni diramate da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), è rimasta ferita la donna alla guida dell'autovettura, una 52enne. Le sue condizioni non sono comunque gravi e i mezzi di soccorso (un'ambulanza e un'automedica) stanno valutando il da farsi. Probabilmente la 52enne sarà trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto anche i tecnici di Atm, i vigili del fuoco e la polizia locale che ricostruirà la dinamica esatta dello schianto.