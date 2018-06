Porta Ticinese: fa incidente contro un tram col suv e travolge i tavolini di un ristorante, 4 feriti

Si è scontrato con un tram della linea 3 e poi è finito fuori strada andando a travolgere i tavolini del ristorante Kazan, e schiantandosi contro il muro del locale. Sarebbe questa la dinamica dell'incidente che giovedì mattina ha provocato quattro feriti e bloccato la circolazione nella zona di corso di Porta Ticinese a Milano, dove è avvenuto lo scontro.

Stando alle prime informazioni i fatti sono avvenuti attorno alle 11. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni. E, secondo quanto rivelato dal 118, sarebbero tutti soccorsi in codici gialli e verdi. Tra i feriti c'è la conducente dell'auto, un suv Bmw X3. Non è chiaro per il momento, invece, se le altre persone coinvolte fossero passeggeri del tram, passanti o clienti del ristorante.

I feriti - un uomo di 64 anni e tre donne di 25, 52 e 72 anni - sono stati poi trasportati negli ospedali Policlinico, San Paolo e San Carlo dalle tre ambulanze inviate dalla centrale operativa dell'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza).

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno facendo i rilievi per capire la dinamica esatta dell'incidente. La donna alla guida del suv, per cause ancora da chiarire, si scontrata contro il tram che viaggiava in direzione Duomo. Stando alle prime testimonianze, pare che stesse uscendo da un parcheggio sulla via. La sua corsa si è poi arrestata dopo lo schianto contro il muro e la vetrata del ristorante di sushi, ma prima aveva travolto alcuni dei tavolini allestiti all'esterno del locale.

Altro incidente in piazza della Repubblica

Traffico nel caos anche in un'altra parte centrale della città. Alla stessa ora, infatti, una gazzella dei carabinieri si è scontrata con un furgone in piazza della Repubblica (qui tutti i dettagli).