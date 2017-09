Travolto da uno scooter mentre scende dal tram: tragedia sfiorata in centro a Milano

Appena è sceso dal tram è stato travolto da un ragazzo in motorino. Tragedia sfiorata nella mattinata di lunedì 4 settembre alla fermata di via Manzoni angolo via Giuseppe Verdi: a due passi da Piazza Scala, pieno centro di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 10.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione un uomo di 47 anni stava scendendo da una mezzo della linea 1 quando è stato urtato da un ragazzo di 25 anni che arrivava in motorino. Sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e hanno accompagnato i due feriti al pronto soccorso per accertamenti: entrambi non hanno riportato gravi traumi.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi Atm ha interrotto la linea per circa un'ora istituendo un servizio navetta.

#tram1 > Roserio: devia da via Lazzaretto a Broletto (urto tra privati). Collegamento bus nella tratta interrotta. — ATM informa (@atm_informa) 4 settembre 2017