Passano col rosso, urtano un tram e cadono: tre feriti, tra loro una ragazzina di tredici anni

Avrebbero attraversato la strada sulle strisce pedonali, ma con il semaforo rosso. Quindi, avrebbero urtato un tram della linea 5 appena ripartito dalla fermata e sarebbero caduti sull’asfalto.

Paura mercoledì mattina in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla stazione Centrale, dove tre persone - una ragazzina di tredici anni, una donna di trenta e un uomo di sessanta - sono rimasti feriti in un incidente che ha coinvolto un tram di Atm.

I tre, secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbero accorti dell’arrivo del mezzo e, dopo lo scontro, sarebbero caduti a terra. Nessuno di loro, fortunatamente, è stato investito, né è finito sotto il tram.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenute due ambulanze e un’auto medica. Nonostante lo spavento, le condizioni dei feriti non sono gravi: la trentenne e il sessantenne sono stati trasportati in ospedale in codice verde, mentre la tredicenne è finita al pronto soccorso in codice giallo. Le condizioni più serie sono proprio della giovane, che comunque non è in pericolo di vita.

In piazza Duca d’Aosta sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Milano, ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Non è la prima volta che piazza Duca d’Aosta diventa teatro di un incidente che coinvolge un tram Atm. Nell’aprile del 2016, la ballerina del teatro alla Scala, Antonina Chapkina, era rimasta ferita gravemente dopo aver urtato un mezzo della linea 5.

La giovane, avevano poi ricostruito gli agenti della polizia locale, era distratta dal cellulare e dopo essere sbattuta nel tram, era caduta al suolo battendo violentemente la testa sul marciapiede.