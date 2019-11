Incidente in via Amadeo: tram deraglia per i masselli rovinati e colpisce un'auto in sosta

Un tram della linea 5 è deragliato in zona Città Studi nella mattinata di sabato 30 novembre. E' successo pochi minuti prima delle dieci in via Amadeo, appena dopo l'incrocio con via Aselli.

Il mezzo di Atm viaggiava in direzione periferia quando all'improvviso è uscito dal binario. La causa sembrerebbe essere ascrivibile allo stato dei masselli lungo la via, particolarmente dissestati. Il pantografo del tram ha colpito un'auto parcheggiata a bordo della strada. Fortunatamente Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) non segnala alcun ferito.

Sul posto la polizia locale e le squadre di intervento dell'azienda dei trasporti. E' stato necessario limitare il percorso dei tram della linea 5 a piazza Ascoli con l'istituzione di un servizio di bus sostitutivi tra piazza Ascoli e il capolinea dell'Ortica. Poi, poco dopo mezzogiorno, le vetture della linea sono tornate gradualmente al percorso regolare, ma Atm ha comunque avvertito gli utenti, attraverso i canali social, di possibili rallentamenti.

✅ #tram5: le vetture della linea tornano al percorso regolare. Considerate rallentamenti. — ATM (@atm_informa) November 30, 2019

I masselli male posizionati e pericolosamente sporgenti sono un problema costante di via Amadeo. E sono pericolosi sia per i tram sia per i mezzi privati: auto, scooter e biciclette. La pioggia costante dei giorni scorsi ha peggiorato la situazione un po' in tutta Milano, con numerose segnalazioni di buche e mini-voragini molto pericolose per chi circola, non solo sulle strade ma anche sui marciapiedi. Tanto che la questione è stata sollevata anche a livello politico: Forza Italia, in particolare, ha chiesto un cambio di passo istituendo ad esempio un appalto unico pluriennale per la manutenzione delle strade milanesi. E Marco Cagnolati, consigliere di Fi del Municipio 3, sabato ha ricordato che la sua ultima segnalazione su via Amadeo risale al 25 novembre, appena cinque giorni fa.