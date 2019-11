Milano, incidente tra un tram e un furgoncino in via Filzi: mezzi Atm bloccati e deviati. Foto

Nessun ferito ma traffico in tilt e tram bloccati e deviati. Sono le conseguenze di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un tram che percorreva via Filzi, a due passi dalla Stazione Centrale di Milano, martedì mattina.

La dinamica dell'incidente è affidata alla polizia locale di Milano. Stando alle prime informazioni il mezzo Atm avrebbe tramponato un furgone che trasportava alcune casse d'acqua.

Traffico in via Filzi per un incidente

L'Azienda trasporti milanesi ha informato i passeggeri su Twitter. "Per un incidente stradale in via Filzi stiamo deviando le vetture delle linee: il tram5, in direzione Ospedale Maggiore: devia da viale Tunisia a viale Monte Santo e il tram9 in direzione Porta Genova: devia da stazione Centrale a via Vittorio Veneto", hanno detto.

🚦Per un incidente stradale in via Filzi stiamo deviando le vetture delle linee:

- #tram5 > Ospedale Maggiore: devia da viale Tunisia a viale Monte Santo

- #tram9 > Porta Genova: devia da stazione Centrale a via Vittorio Veneto — ATM (@atm_informa) November 26, 2019