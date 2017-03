Incidente tra auto e tram vicino alla Centrale nella notte

Nella notte, intorno alle 2.20, un tram della linea 10 diretto in Centrale si è scontrato con un'auto nei pressi di piazza IV Novembre, all'incrocio con via Filzi.

Secondo una prima e frammentaria ricostruzione la macchina, una berlina tedesca, avrebbe tentato una manovra di svolta improvvisa senza accorgersi del mezzo Atm che sopraggiungeva, il quale nulla ha potuto, nonostante il macchinista abbia frenato immediatamente.

A bordo c'erano alcuni passeggeri. Tutti sono rimasti scossi ma, per fortuna, senza ferite gravi. Sul posto sono subito giunti la polizia locale e Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), che ha inviato un'ambulanza in codice giallo per soccorrere i feriti.

L'auto, una Bmw, ha riportato ingenti danni. La circolazione è stata ripristinata più tardi, dopo aver espletato le formalità e i rilievi di legge.