Milano, incidente tra un tram e un'auto in via Ripamonti: ferito automobilista 30enne

Traffico paralizzato e il cofano di una Fiat Punto devastato dal peso del tram. L'incidente, che ha coinvolto un tram della linea 24 di Atm e una vettura privata, è avvenuto in via Giuseppe Ripamonti a Milano, nel pomeriggio di martedì, alle 16.15.

Sul posto - lo scontro si è verificato all'altezza del civico 218, nei pressi di via Val di Sole ma lontano dall'incrocio - sono arrivati i soccorritori del 118 e la polizia locale.

Il personale sanitario ha prestato soccorso al conducente dell'auto, un 30enne. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli in codice giallo e non in pericolo di vita. Oltre all'automobilista non ci sono stati altri feriti

Incidente tram in via Ripamonti

Ai ghisa è toccato il compito di fare i rilievi e cercare di capire le cause dell'incidente. Il tram percorreva via Ripamonti in direzione Sud mentre l'auto andava nel senso di marcia opposto.

L'Azienda trasporti milanesi ha informato così i passeggeri su Twitter: "Un incidente stradale in via Ripamonti ci costringe a deviare queste linee: #tram24 in direzione Vigentino: fa capolinea temporaneo in Bligny/Ripamonti. Sono attivi bus sostitutivi tra Bligny/Ripamonti e Vigentino. #bus34 in direzione Fatima: devia da via Ripamonti/Quaranta a via Chopin".

