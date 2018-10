Incidente tra viale Monte Ceneri e via Mac Mahon: schianto tra tram e auto, uomo grave

Il suo cuore si era fermato dopo lo schianto tra la sua auto e un tram Atm. Tuttavia, dopo vari tentativi da parte dei soccorritori, quel battito vitale è ripartito. Si trova ancora in gravissime condizioni, l'uomo di 60 anni coinvolto in un grave incidente stradale sabato mattina a Milano.

[#Incidente] Possibili rallentamenti in via Mac Mahon all'altezza di viale Monte Ceneri #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 6 ottobre 2018

Attorno alle 6.20, il 60enne alla guida di una Toyota Yaris si è scontrato con un tram della linea 12 all'incrocio tra viale Monte Ceneri e via Mac Mahon. La dinamica non è ancora chiara, stando a quanto riferito dagli agenti della polizia locale. Per chiarire chi tra il tranviere o l'automobilista avesse il semaforo verde e chi rosso si stanno guardando i video delle telecamere presenti lungo la strada.

L'incidente è stato quasi fatale per il 60enne, riportato alla vita dai medici del 118, arrivati con ambulanza e automedica. Ora lotta per la vita al Niguarda. Soccorso anche il tranviere, un 42enne. E' stato trasportato sotto choc al San Carlo. Nessuno tra i passeggeri, spiegano da piazzale Beccaria, ha riportato ferite.

[#Incidente] Possibili rallentamenti in viale Monte Ceneri all'altezza di via Mac Mahon #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 2 luglio 2018

Al lavoro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno liberato la strada e permesso alla polizia locale di fare i rilievi.