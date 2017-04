Paura alla fermata: donna inciampa e sbatte la testa sul tram

Disavventura per una donna alla fermata di un tram a Milano: ha sbattuto fortemente la testa contro il mezzo e si è dovuta fare ricoverare al Fatebenefratelli. E' successo in viale Sabotino all'angolo con via Ripamonti nella serata di lunedì 3 aprile, intorno alle nove e mezza.

La donna stava per salire sul tram della linea 9, in direzione Porta Genova, quando è inciampata ed è andata a sbattere con la testa contro la parte anteriore del mezzo. Il manovratore del tram ha chiamato i soccorsi: il personale sanitario del 118 ha trasportato la donna al Fatebenefratelli in codice giallo, dopo avere perso anche sangue.

Atm ha deviato la linea 9 istituendo bus sostitutivi.