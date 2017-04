Autobus passa con il rosso, supera tutti e si schianta contro un tram di Atm: dodici feriti

Un semaforo rosso ignorato. Alcuni sorpassi vietati. E, infine, inevitabilmente, uno schianto con un tram di Atm.

Grave incidente venerdì pomeriggio in via Farini a Milano, dove un pullman Terravision - utilizzato come shuttle da Centrale agli aeroporti - e un “Sirietto” della linea 4 in viaggio verso Niguarda si sono scontrati tra loro proprio all’angolo con viale Stelvio.

VIDEO | Lo schianto tra i mezzi

“Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze sull’incidente - spiega proprio Atm in una nota ufficiale - un bus privato ha attraversato con semaforo rosso l’incrocio e, dopo aver superato con manovra vietata dal codice stradale alcuni mezzi pubblici e privati, ha speronato un tram della linea 4 diretto a Parco Nord, facendolo inevitabilmente deragliare dai binari”.

VIDEO | Le immagini dell'incidente

L’impatto, molto forte, ha causato diversi feriti a bordo del tram. Lo stesso mezzo Atm, una volta deragliato, ha colpito un uomo che viaggiava in scooter e che è volato sull'asfalto. Il pullman, invece, ha finito la propria corsa contro un semaforo, abbattuto.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute sette ambulanze, due auto mediche, vigili del fuoco e polizia locale.

Sono dodici, secondo quanto raccolto da MilanoToday, le persone che hanno avuto bisogno di cure o del trasporto in ospedale. Nessuno di loro, compreso il ragazzo in scooter, sarebbe in condizioni gravi. Il ferito più serio è il conducente del tram, trasportato in ospedale in codice giallo.