Fattorino Just Eat si schianta contro tram durante un sorpasso: amputata parte di gamba

Secondo le tante testimonianze, prima il sorpasso, poi lo schianto contro un tram della linea 3 e la corsa a sirene spiegate al pronto soccorso. Ha perso metà gamba il fattorino di Just Eat che nel pomeriggio di giovedì 17 maggio, mentre faceva una consegna in sella al suo scooter, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in via Montegani a Milano.

Tutto è accaduto poco dopo le 14.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del 28enne — rimasto intrappolato sotto alla prima carrozza del tram — sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco che hanno sollevato la vettura dai binari ed estratto il fattorino che successivamente è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico, dove i medici gli hanno inizialmente amputato il piede destro; purtroppo le condizioni dell'arto, successivamente, hanno reso necessario il taglio completo all'altezza del ginocchio.

Ferito anche un tramviere di 52 anni, l'uomo — il macchinista di uno dei due mezzi — è stato aggredito con un pugno in faccia da un passante che poi si è dileguato. Soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del San Paolo.

Per i rilievi che determineranno le cause dello schianto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Secondo una prima ricostruzione dell'azienda trasporti milanesi l'incidente sarebbe stato causato da un sorpasso: "Pare che il motociclista abbia incautamente superato a sinistra il tram che andava verso direzione centro senza accorgersi dell’arrivo di un altro tram nella direzione opposta. L’impatto sarebbe stato inevitabile", ha precisato con una nota l'azienda di foro Bonaparte.

Sospesa la linea

L'azienda trasporti milanesi ha istituito un servizio autobus alternativo: i tram, infatti, sono fermi nella tratta tra piazza Abbiategrasso e piazza XXIV maggio.