Incidente in via Giambellino: ragazzo di 12 anni colpito da un tram mentre va a scuola

Sfiorato il dramma in via Giambellino martedì mattina, pochi minuti dopo le sette e mezza. Un ragazzo di dodici anni che si trovava sulla sede dei binari (nella corsia riservata) è stato investito da un tram della linea 14 più o meno all'incrocio con via Vignoli. Immediato l'arrivo dei soccorsi del 118, inizialmente allertati in codice rosso.

I sanitari hanno valutato poi meno grave del previsto la condizione del dodicenne e lo hanno trasportato al Niguarda in codice giallo, dove i medici del pronto soccorso lo hanno preso in consegna. Secondo quanto viene riferito, avrebbe una contusione importante a una delle due gambe.

Atm riferisce che il ragazzo stava correndo, ma la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto. Sembra, in particolare, che il tram fosse appena ripartito dopo la fermata; probabilmente il giovane (che stava recandosi a scuola) ha corso per prendere il tram senza fare in tempo e si è trovato davanti al mezzo che ripartiva e che lo ha urtato.

Bus sostitutivi

L'azienda dei trasporti ha limitato la circolazione del 14 in direzione Tirana a piazzale Cantore (zona Darsena), istituendo da lì in poi i bus sostitutivi «compatibilmente con le condizioni del traffico». Poi, verso le otto e mezza, i binari sono stati liberati e la circolazione è gradualmente ripresa per tutto il percorso.

🚦#tram14 > Lorenteggio: fa capolinea temporaneo in piazzale Cantore, per un incidente lungo la linea.

Fino al capolinea di Lorenteggio sono in arrivo bus sostitutivi, compatibilmente con le condizioni del traffico. — ATM (@atm_informa) September 24, 2019