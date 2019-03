Contadino di 82 anni si schianta col trattore contro il ponte e resta incastrato: in ospedale

Un contadino di 82 anni si è schiantato contro un ponte con il suo trattore. È successo nella mattinata di giovedì 21 marzo sull'alzaia del canale Industriale a Vizzola Ticino, alle porte della provincia di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 11.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'uomo, alla guida del mezzo pesante, non si è accorto che il trattore era troppo alto per attraversare il passaggio e si è incastrato sotto la campata del ponte intrappolando il contadino tra le lamiere contorte.

Inizialmente le condizioni dell'82enne sono apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Gallarate.