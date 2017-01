Si schianta contro un trattore: poi si ubriaca, picchia i militari e “ci prova” con un carabiniere

Fino all’incidente, e alla decisione consensuale di firmare la constatazione amichevole, era andato tutto bene. Poi, di mezzo, ci si sono messi alcuni bicchieri di vino, che hanno fatto degenerare il tutto.

Follia venerdì a Melzo, teatro del personalissimo show di un uomo di quarantaquattro anni, italiano, arrestato - al momento è destinatario di un obbligo di firma - e in attesa di processo.

Nel pomeriggio, come raccontato da Repubblica, il quarantaquattrenne - su una stradina di campagna - si schianta con la propria auto contro un trattore, guidato da un indiano che subito ammette di non avere la patente.

I due, d’accordo, decidono di recarsi nella cascina del proprietario del trattore per firmare insieme la constatazione amichevole. Prima delle firme, però, il fattore porta a tavola un po’ di vino, che il quarantaquattrenne - ex guardia giurata, ora disoccupato - sembra gradire.

Ed è proprio qui, al momento di indicare di chi sia la responsabilità dell’incidente, che l’uomo si alza, tira fuori un distintivo e urla: “Fermi tutti, polizia".

Spaventati, il fattore e il guidatore del trattore chiamano subito i carabinieri, che ricevono un caloroso benvenuto dall’ex guardia giurata, ormai ubriaca. L’uomo ammette di non essere un poliziotto, ma subito dopo li aggredisce, prima a parole e poi fisicamente.

A quel punto, i militari non possono far altro che bloccarlo e portarlo in camera di sicurezza in caserma, dove il quarantaquattrenne conclude la sua folle giornata con insulti e avance sessuali alla donna carabiniere che è incaricata di sorvegliarlo.

L’uomo, per cui il gip ha disposto l’obbligo di firma, rischia di dovere rispondere di usurpazione di funzioni pubbliche, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e ingiuria.