Incidente stradale tra mezzi pesanti a Milano: strada chiusa, lunghe code

Incidente stradale in via Gallarate, nella mattinata del 2 maggio, in prossimità dell'incrocio con via Cefalù. E' successo intorno alle otto e venti. Lo scontro è avvenuto tra un autocarro ed un camion. E' stato necessario l'intervento di un carro attrezzi da cantiere per rimuovere l'autocarro dalla sede stradale.

Secondo quanto riferisce Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), una persona è rimasta ferita: si tratta di un uomo di 33 anni, trasportato al vicino ospedale Sacco in codice verde, quindi non in gravi condizioni.

La polizia locale ha chiuso la strada per effettuare i rilievi, e questo ha causato disagi alla circolazione in un orario "di punta", con le autovetture deviate in altre strade e inevitabili, conseguenti code.