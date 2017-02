Autocisterna si ribalta sui binari della Milano Mortara: mistero sulle sorti del camionista

Un'autocisterna si è ribaltata sui binari della linea Milano Mortara. Il tremendo incidente è avvenuto nella serata di domenica ma le sue conseguenze sulla circolazione ferroviaria hanno interessato anche la mattinata di lunedì.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente che, fortunatamente, non ha provocato vittime. A dare l'allarme, infatti, sono stati i macchinisti di un treno che viaggiava su binario non ostruito dal camion ribaltato.

L'incidente si è verificato poco prima delle ventuno, a Trezzano sul Naviglio, nella zona industriale di via Boccaccio. Il camion trasportava acqua.

Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso il traffico ferroviario fra Milano San Cristoforo e Gaggiano durante le operazioni di soccorso, alle quali hanno assistito carabinieri, polizia ferroviaria, tecnici Rfi, vigili del fuoco e 118. Ma è giallo sul conducente del tir, svanito nel nulla. Indagano le forze dell'ordine.