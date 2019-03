Schianto tra una Jaguar e un'Audi a Trezzano sul Naviglio: un morto e 3 feriti tra cui un bimbo

Un'Audi A6 completamente distrutta così come una Jaguar X-Type. Un morto e tre feriti, tra cui un bimbo di 5 anni. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di sabato 2 marzo in Viale Leonardo Da Vinci a Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano.

L'incidente

Tutto è accaduto un attimo dopo le 11, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dei feriti sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto in codice rosso cinque ambulanze e l'elisoccorso.

Un uomo di 69 anni, il conducente di una delle due auto, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Paolo, dove è morto poco dopo. Gravi anche le condizioni del 54enne, padre del bimbo di 5 anni, accompagnato al policlinico in codice rosso; fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita. Il bimbo, invece, è stato trasportato in codice giallo alla clinica De Marchi, sembra abbia riportato una frattura alla gamba. In ospedale per accertamenti anche un uomo di 53 anni che si è sentito male dopo aver assistito all'incidente.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma sembra che una delle due auto non abbia rispettato il semaforo rosso. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Trezzano sul Naviglio, sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.