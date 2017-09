Grave incidente a Tribiano tra una moto e un camion: uomo di 55 anni morto sul colpo

E' morto praticamente sul colpo dopo lo schianto contro un camion, all'incrocio tra via Cassino D'Alberi e via Trieste, nella zona industriale di Tribiano (Milano). La vittima, C. P. di 55 anni, viaggiava a bordo della propria moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro il tir, alle 12.52 di giovedì.

L'uomo è rimasto a terra privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con ambulanza della croce bianca di Paullo ed elisoccorso in codice rosso. Inutili i tentativi di rianimazione per il motociclista 55enne, nato a Codogno (Lo) e residente a Mulazzano, sempre in provincia di Lodi.

I carabinieri della compagnia di San Donato Milanese sono sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso. Il traffico sulla strada è rimasto rallentato.

Giovedì mattina a Milano un uomo di 74 anni è morto travolto da un mezzo dell'esercito (qui la dinamica).