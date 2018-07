Schianto tra scooter sulla preferenziale nel tunnel di Centrale: due feriti, traffico in tilt

Incidente venerdì pomeriggio nel sottopasso Mortirolo a Milano. Alle 14.20, per cause ancora in corso di accertamento, due motorini - uno scooterone e una Lambretta - si sono infatti schiantati tra loro nel tunnel della stazione Centrale mentre percorrevano la corsia preferenziale riservata ai mezzi Atm.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenute due ambulanze e un'auto medica, preallertate in codice rosso. I due feriti - entrambi uomini, di 40 e 65 anni - sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo: le loro condizioni sono serie, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Ben più pesanti le ripercussioni sul traffico. Per svolgere i rielivi, inevitabilmente, gli agenti della polizia locale di Milano hanno chiuso al traffico la preferenziale, costringendo i mezzi Atm - la 90, la 91 e la 92 - a fermarsi. In tilt anche la circolazione delle auto nelle strade limitrofe.

Negli stessi istanti un secondo incidente si è verificato in viale Vittorio Veneto. Lì, un'auto guidata da un 74enne si è ribaltata al centro della strada: anche lui è finito in ospedale in codice giallo.