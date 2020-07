Bresso, uomo travolto da un'auto: gravissimo

Un uomo di 87 anni è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava a piedi. L'incidente è avvenuto in via Don Minzoni a Bresso, poco prima delle 9 di giovedì 16 luglio.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118 e gli agenti della polizia locale. A causa dei molteplici e gravi traumi riportati nell'impatto, l'anziano è stato portato nel nosocomio milanese in ambulanza, in codice rosso.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori l'investito era cosciente ma le sue condizioni sono comunque molto delicate. A riferirlo l'Azienda regionale emergenza urgenza. Per chiarire la dinamica del sinistro sul posto i vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.