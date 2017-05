Uomo investito e ucciso da tram in via dei Missaglia

Un uomo di 48 anni è deceduto sul colpo dopo essere stato travolto da un mezzo della linea 15 di Atm (video: le prime immagini, i rilievi delle forze dell'ordine). Sul posto ambulanza, automedica, vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e polizia locale. Sotto choc l'autista del mezzo pubblico, che ha subito fermato il tram e ha prestato i primi soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare, nonostante il rapido arrivo dei soccorritori.

Il fatto è accaduto intorno alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì 11 maggio. Siamo in via dei Missaglia, tra Gratosoglio e Quindo de Stampi, all'altezza di via Manduria dopo un centro sportivo. Ancora da capire la dinamica del sinistro e perchè la vittima si sia ritrovata schiacciata sulle rotaie.

VIDEO | Il luogo della tragedia

Da segnalare che nello stesso punto, qualche mese fa, un altro investimento in cui una persona era finita in rianimazione.