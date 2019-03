Incidente sulla Val Tidone: schianto frontale tra due auto, traffico paralizzato per ore

Un incidente ha mandato in tilt il traffico sulla Strada Statale 412 della Val Tidona, tra Carpiano e Landriano, nel Milanese.

Lo schianto si è verificato nella tarda serata di venerdì, alle 23. Due auto si sono scontrare frontalmente ma, fortunatamente, i feriti, una donna 41 anni e un ragazzo di 21, non sono rimasti feriti in maniera grave.

Sul posto il 118 è intervenuto con due ambulanze e un'automedica. I pazienti sono stati trasportati all'ospedale Humanitas di Rozzano e a Melegnano, in codici giallo e verde.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere alla polizia stradale di Pavia di fare i rilievi per capire la dinamica e ai vigili del fuoco di rimuovere le vetture dalla carreggiata.