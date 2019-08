Schianto a Ferragosto, auto tamponata da un'Audi si ribalta e "vola" per 100 metri

Il tamponamento, lo schianto violento e poi l'auto che prende il "volo", ribaltandosi più volte per cento metri fino a fermarsi al lato alla strada. Grave incidente sulla Valassina nella serata di Ferragosto. Poco dopo le 21.30 di giovedì, un'Audi con al volante un uomo, mentre viaggiava sulla seconda delle tre corsie di marcia tra Carate e Verano Brianza, avrebbe urtato un'utilitaria con a bordo due ragazzi di ventiquattro e venti anni.

L'impatto, molto violento, ha fatto ribaltare il veicolo che si è accapottato diverse volte prima di fermarsi quasi nella corsia di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco - che hanno estratto i feriti dalle lamiere accartocciate dell'auto -, i soccorsi del 118, preallertati in codice rosso, e la polizia stradale di Seregno.

Due ambulanze hanno accompagnato i ragazzi in codice giallo al San Gerardo di Monza e all'ospedale di Desio: hanno riportato diverse fratture nello schianto, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Illeso invece il conducente dell'Audi che avrebbe provocato l'incidente. Secondo le prime informazioni, l'uomo, sottoposto agli accertamenti etilometrici per verificare se fosse alla guida in stato di ebbrezza, sarebbe risultato positivo al test. La dinamica del sinistro e i rilievi sono stati affidati alla polizia stradale.